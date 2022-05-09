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ALTIN FİYATLARI! 9 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın ne kadar? İşte anlık son durum!

09.05.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte anlık son durum!

ALTIN FİYATLARI! 9 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın ne kadar? İşte anlık son durum!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 9 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 9 Mayıs tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

9 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 901,63 TL

Gram altın satış: 901,79 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.929,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.007,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.506,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.933,00 TL

Tam altın satış: 6.011,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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