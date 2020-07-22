Altın fiyatları arttı! Düğünde gram altın takmak yaygınlaştı!

Altının yükselişi düğünlerde takı takacak vatandaşları gram altın takmak konusunda harekete geçirdi. Önceleri düğünlerde yaygın olarak takılan altın çeyrek altın olurken, son dönemdeki fiyatların yükselişi nedeniyle çeyrek altın tahtını gram altına bıraktı. Gram altının yanı sıra yarım gram altın da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise düğünde gram altın takılır mı konusunda kararsız. Kuyumcular, fiyatlar yükseldiği için düşük ayardaki altınların vitrinlerde sergilendiğini belirtiyor.

Gram altın takı için tercih edilmeye başladı

Düğünlerde takı takacak olan vatandaşlar çeyrek altın yerine gram altın ve yarım gram altına ilgi göstermeye başladı. Vatandaşların gözdesi haline gelen gram altın vitrinlerdeki yerini çoktan aldı. Gram altın fiyatı 409 TL bandında devam ederken çeyrek altın ise 671 TL seviyesinde dolaşıyor. Fiyatlar bu şekilde devam edince gram altın takılık olarak düşünülmeye başladı.

Düğünde takmalık gram altın tercihinin bir hayli fazla olduğunu belirten kuyumcular; pandemi nedeniyle yaşanan yoğun karantina döneminden sonra düğünlerin de başlamasıyla işlerin açıldığını belirtti. Düğünde takılan gram altın düşük gramajı nedeniyle tercih sebebi olurken kuyumcular, vatandaşların daha düşük gramajlı ürünlerine de ilgi göstermeye başladığını aktardı.