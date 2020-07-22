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Altın fiyatları arttı! Düğünde gram altın takmak yaygınlaştı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının yükselişi düğün sezonunun açılmasıyla altın takacak vatandaşları düşündürmeye başladı. Çeyrek altın yerine gram altın takmak düğünlerde giderek daha fazla yaygınlaşıyor. Gram altın takı için düşünenler tarafından büyük ilgi görüyor. Yine de kimi vatandaşlar düğünde gram altın takılır mı konusunda endişeli. Kuyumcular, vitrinlerde düşük ayardaki altınların da yer almaya başladığını söylüyor.

Altın fiyatları arttı! Düğünde gram altın takmak yaygınlaştı!

Altının yükselişi düğünlerde takı takacak vatandaşları gram altın takmak konusunda harekete geçirdi. Önceleri düğünlerde yaygın olarak takılan altın çeyrek altın olurken, son dönemdeki fiyatların yükselişi nedeniyle çeyrek altın tahtını gram altına bıraktı. Gram altının yanı sıra yarım gram altın da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise düğünde gram altın takılır mı konusunda kararsız. Kuyumcular, fiyatlar yükseldiği için düşük ayardaki altınların vitrinlerde sergilendiğini belirtiyor.

Gram altın takı için tercih edilmeye başladı

Düğünlerde takı takacak olan vatandaşlar çeyrek altın yerine gram altın ve yarım gram altına ilgi göstermeye başladı. Vatandaşların gözdesi haline gelen gram altın vitrinlerdeki yerini çoktan aldı. Gram altın fiyatı 409 TL bandında devam ederken çeyrek altın ise 671 TL seviyesinde dolaşıyor. Fiyatlar bu şekilde devam edince gram altın takılık olarak düşünülmeye başladı.

Düğünde takmalık gram altın tercihinin bir hayli fazla olduğunu belirten kuyumcular; pandemi nedeniyle yaşanan yoğun karantina döneminden sonra düğünlerin de başlamasıyla işlerin açıldığını belirtti. Düğünde takılan gram altın düşük gramajı nedeniyle tercih sebebi olurken kuyumcular, vatandaşların daha düşük gramajlı ürünlerine de ilgi göstermeye başladığını aktardı.

Gram altın takılır mı?

Düğünlerde çeyrek altın hediye etmeyi düşünen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle bu konuda kararsız kalan vatandaşlar, düğünlerde gram altın takmak konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Kuyumcular; gram altının bir hayli popüler hale geldiğini ve gram altına ciddi bir rağbet olduğunu belirtirken önceden vitrinlerde fazla bulundurulmayan 8 ayar altınların dahi vitrinlerde yerini almaya başladığını aktarıyor.

Bazı vatandaşlar “Gram altın düğünde nasıl takılır?” sorusuna da yanıt arıyor. “Gram altın nasıl takılır?” sorusuna yanıt olarak ürünün kartlı modellerinin yanı sıra çeyrek altın görünümünde standart kulplu modelleri de bulunuyor. Düğünde takılan gram altın fiyatı da bir süredir yükselen bir grafik izlediği için vatandaşlar çeyrek altın görünümündeki gram altınlara yönelebiliyor. Bir yandan bebeğe gram altın takılır mı sorusu da gündeme gelmeye başladı. Gram altın düğünlerin yanı sıra doğumlarda da yaygınlaşıyor.

Gram altın düşecek mi?

Uzmanların gram altın yorum ve beklentileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yaşanacak bütün gelişmelerin ons altın üzerinde yukarı yönlü bir harekete teşvik olabileceğini belirtti. Uzman isim; altında çıkışların net aşağı yönlü hareket yaratmadığını dile getirdi.

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