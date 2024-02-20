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Altın fiyatları bir ileri bir geri gidiyordu! ‘Bulamayacağız’ diyerek açıkladı: Gram altın almak isteyen oraya baksın…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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Gram altın fiyatı için tahminler gelmeye devam ediyor. Son günlerde sınırlı bir yükseliş sergileyen altın fiyatları için uzmanlar rekor seviyelerin yaşanacağı tarihe ilişkin ipucu verdi. Yatırımcı için alım fırsatı sunan seviyeleri tek tek açıkladılar. Peki bügün ons altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat Salı Kapalıçarşı verileri ile güncel gram, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları bir ileri bir geri gidiyordu! ‘Bulamayacağız’ diyerek açıkladı: Gram altın almak isteyen oraya baksın…

ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamının ardından geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) piyasa beklentisini aştı. Haftanın odak noktasında ise hem bilançolar hem de ABD Merkez Bankası Fed’den gelecek mesajlar olacak.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Karışık veri setine rağmen değerli metallerin kazanımlarını korumaya devam etmesi ve hatta ileri taşıması dikkat çekti. Ons altın 2030 dolara doğru hareket başlattı. Bugün ise 2019 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içine bakıldığında ise gram altın fiyatı 2005 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 3604 TL, Cumhuriyet altını 14.686 lira seviyelerinde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Altın fiyatları sınırlı yükseliş gösterirken ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın gram fiyatı üzerinde etkili dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 40 TL’yi görebileceğini ve bu yükselişin yavaş olacağını dile getiriyor. Gram altın dolar/TL’den günlük yüzde 0,10 - 0,15’lik bir artı değer alıyor” diyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Ancak gram altının 2000 liranın altına inip sonra yükselmesinin sebebi ons altın tarafı. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyonu ile baskılandı sonra yeniden yükseldi. O da gram altını yeniden 2000 TL’nin üzerine çekti” dedi.

GRAM ALTIN (5)

GRAM ALTINDA REKOR SEVİYENİN TARİHİNİ VERDİ

“Yakın vadede gram altında günlük 0,20 – 0,25’lik yükselişler devam eder. Bu yılın ikinci çeyreğinin ortasından itibaren hem gram altın hem de ons altındaki yükselişler belirginleşir diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında da tarihi zirveleri görürüz” ifadelerini kullanan Ekonomist Eryılmaz, “Gram altında fiyatlamayı bu sene ons altın belirleyecek. Gram altın almak isteyenler şuna baksın. Ons altındaki 2000 doların altına sarkmalar güçlü bir alım fırsatıdır. 1970-80’lerin altına geleceğini düşünmüyorum. O yüzden şu an bile alım fırsatı veriyor” diyerek yatırımcılar için kritik seviyeleri açıkladı.

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ALTIN YATIRIMCILARI BU HAFTAYA DİKKAT!

Bu haftanın önemine dikkat çeken uzman isim, “Fed tutanakları var, Fed üyeleri konuşacak… Bunlara baksınlar. Her geri çekilme kademeli alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Bundan daha düşük seviyeleri ikinci çeyreğin ortasından sonra yılın ikinci yarısında bulamayacağız diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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