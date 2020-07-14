FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 07:00 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 14 Temmuz 2020 Salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatı son durum!

Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 14 Temmuz 2020 Salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (13 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün günü yatay seyirle 653,57 lira, gram altın ise 398,20 lira, cumhuriyet altını da 2.690,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 14 Temmuz 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 396,58 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü 396,58 liradan tamamladı.
Yeni güne düşey seviyede başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 396,58 lira seviyesine geldi..

14 Temmuz 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ise yatay seyirle 655,48 lira, Cumhuriyet altını da dikey yönde güne başladı ve 2.697,00 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa düşüşle 1.797,96 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın yükselir mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.768 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385 - 395 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...
Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz... Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

Analog Devices Türk CEO'nun yönettiği Maxim'i yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı

21 milyar dolara satıldı

Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak! Işık görüldü

Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak! Işık görüldü

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'den "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'den "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.