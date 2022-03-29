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Altın fiyatları! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Mart 2022 Salı

29.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fiyatlarda küçük çaplı hareketlilik görülüyor. Bu kapsamda Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Mart 2022 Salı

Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pazartesi günü de dahil olmak üzere fiyatlarda durgunluk söz konusu. 29 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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29 Mart Salı günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 916,34 TL

Gram altın satış: 916,54 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.942,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.008,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.976,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.971,00 TL-

Tam altın satış: 6.011,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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