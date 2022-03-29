Altın fiyatları! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Mart 2022 Salı

Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pazartesi günü de dahil olmak üzere fiyatlarda durgunluk söz konusu. 29 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
29 Mart Salı günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın alış: 916,34 TL
Gram altın satış: 916,54 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.942,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.008,00 TL
Yarım altın alış: 2.976,00 TL
Yarım altın satış: 3.015,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL
Tam altın alış: 5.971,00 TL-
Tam altın satış: 6.011,00 TL
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