Altın fiyatları! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 29 Mart 2022 Salı

Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pazartesi günü de dahil olmak üzere fiyatlarda durgunluk söz konusu. 29 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Mart Salı günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 916,34 TL

Gram altın satış: 916,54 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.942,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.008,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.976,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.971,00 TL-

Tam altın satış: 6.011,00 TL



