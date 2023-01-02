ALTIN FİYATLARI CANLI: 2 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları yeni yılın ilk haftasında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyorlar. Bu kapsamda 2 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

2 OCAK 2023 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 612,54 TL'den alınıyor ve 736,97 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 775,94TL iken satışı ise 895,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.009,63 TL'den alınırken 1.074,57 TL'den satılıyor.



