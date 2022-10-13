ALTIN FİYATLARI canlı takip: 13 Ekim anlık çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi etkisi

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 13 Ekim itibari ile gündem oldu. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarını etkileyen parametreler arasında ABD enflasyon verileri de bulunuyor.ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Açıklama saat 15:30’da gerçekleştirilecek. Çeyrek altın an itibari ile 997,81 liradan alınıyor ve 998,03 liradan satılıyor.

13 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 997,81 liradan alınıyor ve 998,03 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 1.596,50 liradan alınıyor, 1.631,78 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.183,02 liradan alınıyor, 3.263,55 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.704,00 liradan alınıyor, 6.805,00 liradan satılıyor.

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ABD ENFLASYON VERİSİ ETKİSİ

ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Açıklama saat 15:30’da gerçekleştirilecek. Altın fiyatlarını etkileyen parametreler arasında ABD enflasyon verileri de bulunuyor. Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası baskı altına girerek değer kaybına uğramıştı. ABD enflasyon verileri en son eylül ayında açıklandı ve yüzde 8,3 oranında oldu. Eylül ayında yüzde 8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.Yılın son FED toplantısı da 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

