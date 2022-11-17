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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP 17 KASIM 2022! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

17.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar dün 18,6022 TL alış, 18,6359 TL satış fiyatından işlem görürken; Euro ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 19,2938 TL alış, 19,3216 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP 17 KASIM 2022! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de internette araştırılıyor. 17 Kasım 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. İşte altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...

17 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Kasım Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.060,11 TL üzerinden yapan gram altın 1.055,54 liradan alınıyor, 1.055,73 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.979.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.810,00 liradan alınıyor, 6.964,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.501,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.408,00 liradan alınıyor, 3.497,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.750,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Kasım itibariyle 1.700,00 liradan alınıyor, 1.743,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Kasım günü 6.849,00 TL alış, 6.988,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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