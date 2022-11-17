ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP 17 KASIM 2022! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de internette araştırılıyor. 17 Kasım 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. İşte altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...
17 Kasım Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.060,11 TL üzerinden yapan gram altın 1.055,54 liradan alınıyor, 1.055,73 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.979.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.810,00 liradan alınıyor, 6.964,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.501,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.408,00 liradan alınıyor, 3.497,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.750,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Kasım itibariyle 1.700,00 liradan alınıyor, 1.743,00 liradan satılıyor.
Tam altın 17 Kasım günü 6.849,00 TL alış, 6.988,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.