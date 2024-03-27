Altın fiyatları cuma 15.30'a kilitlendi! Fiyatlar yön buluyor, rekor mu gelecek, rüzgar tersine mi dönecek? (27 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte yatay seyirde işlem görüyor. Altın fiyatları piyasası cuma günü saat 15.30'da açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarına odaklandı. Veriler sonrası altın fiyatları yönünü bulacak.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında, önemli merkez bankalarının attığı şahin politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, söz konusu belirsizliğin makroekonomik verilerden alınan sinyallerle azalabileceğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2,254 TL

Çeyrek altın 3,934 TL

Yarım altın 7,796 TL

Cumhuriyet altın 15,900 TL

ONS altın 2,175 dolar







