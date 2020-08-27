FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları düşecek mi? Altındaki düşüş sürer mi? Altın ne olur?

Altın fiyatları düşecek mi? Altındaki düşüş sürer mi? Altın ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarındaki değişim vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusu sürekli olarak soruluyor. Bu konuda uzmanların beklentileri de merak ediliyor. Son olarak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İHA’ya altındaki düşüş sürer mi konusunda görüşlerini aktardı. Peki, altın ne olur?

Altın fiyatları düşecek mi? Altındaki düşüş sürer mi? Altın ne olur?

Altın fiyatları bir süredir hızlı bir yükseliş kaydederken alım fırsatı arayan vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gramı geçen haftalara oranla ortalama olarak 25 TL düşmüş olan altın ile alakalı olarak altındaki düşüş sürer mi konusu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, değerlendirmelerini İHA’ya açıkladı. İşte altın ne olur konusunda merak edilen tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşlar arasında bir süredir altın düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyledi. Başman altın fiyatları düşer mi ile ilgili olarak ise altın bazında 1900 dolar seviyesinin altına düşmesini beklediklerini belirtti. Bazı hareketlerin fiyatın hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabileceğine değinen Başman, altın alınır mı noktasında küçük yatırımcıların konuyu yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Oğuz Başman; altın neden düşüyor noktasında altının direkt ons bazında düşüp yükselmesi ile bir ilişki olduğunu belirtti. Amerika ve Çin’in birinci faz anlaşmasında mutabık olmalarının altını ons olarak düşürdüğünü söyleyen Başman, bu durumun sürekliliğine dair ise Amerika ve Çin’in yapacakları anlaşmanın ömrüne dikkat çekti. Başman; bu sebeple altın ucuzlar mı konusunda bir miktar da gerileme beklediklerini aktardı. Ons bazında 1900 dolar altına düşme beklentisinin kendilerinde olduğunu dile getiren Başman, altın almalı mı satmalı mı konusunda kararsız kalan küçük yatırımcılara ise konuyu yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

ALTININ GRAMI NE KADAR OLDU?

Tüm dünyayı etkileyen ve pandemiye yol açan koronavirüs salgını sebebiyle gram altının fiyatındaki değişim de dikkat çekti. Uzun süredir vatandaşlar tarafından altın ne olacak sorusuna yanıt aranıyor. Gram altın ne kadar oldu noktasında geçtiğimiz haftalara bakıldığında gram altın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 TL’ye ulaştı. Ardından alınan önlemler ile altın fiyatları geçtiğimiz hafta 447 TL seviyesine kadar gerilemiş oldu. Uzmanlar tarafından ateşi düştü şeklinde nitelendirilen altının gramı kaç lira 2020 bugün sorusuna da yanıt aranıyor.

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt olarak güncel verilere bakıldığında gram altın 458 seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları ile alakalı olarak yaşanan dengesizlikler, çok sayıda sektörün olumsuz biçimde etkilenmesine neden oldu. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz seneye göre yüksek seyreden ve sürekli değişim kaydedilen altın fiyatları nedeniyle kuyumcuların işleri de etkilendi. Yaşanan bu değişimler nedeniyle de vatandaşlar altın ne zaman alınır sorusuna cevap arıyor.

DOĞALGAZ BULUNMASI SONRASI ALTIN NE OLUR?

Ereğli açıklarında bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi sonrası vatandaşlar altın fiyatları iner mi sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başman; konunun direkt olarak altın fiyatlarına faydasının olmayacağını ancak ihracatın dövize döndürülmesi neticesinde döviz sağlanacağı ve enerji için döviz ödenmeyeceği için Türk Lirası değerlenirken çok sayıda şeyde olduğu gibi altın fiyatlarında da gerileme olabileceğini belirtti. Bununla ilgili altın düşer mi noktasında özellikle bu senaryonun ons altın fiyatlarının böyle kalması koşuluyla olabileceğini getirdi. Ons bazında altının artması halinde fiyatların da artacağını ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!
Bitcoin sert düşüşte!Bitcoin sert düşüşte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Bakan açıkladı! 2 aya kadar müjde gelebilir
Bakan açıkladı! 2 aya kadar müjde gelebilir
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jackson Hole toplantılarına TCMB Başkanı Murat Uysal da katılacak
Jackson Hole toplantılarına TCMB Başkanı Murat Uysal da katılacak
Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak
Bakan duyurdu: Yarın hesaplara yatıyor
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Giresun'daki sel mağdurlarının ağustos GSM faturalarına 1 ay erteleme
Bakan duyurdu! O faturalar 1 ay ertelenecek
Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor
Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.