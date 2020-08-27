Altın fiyatları düşecek mi? Altındaki düşüş sürer mi? Altın ne olur?

Altın fiyatları bir süredir hızlı bir yükseliş kaydederken alım fırsatı arayan vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gramı geçen haftalara oranla ortalama olarak 25 TL düşmüş olan altın ile alakalı olarak altındaki düşüş sürer mi konusu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, değerlendirmelerini İHA’ya açıkladı. İşte altın ne olur konusunda merak edilen tüm detaylar...
Vatandaşlar arasında bir süredir altın düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyledi. Başman altın fiyatları düşer mi ile ilgili olarak ise altın bazında 1900 dolar seviyesinin altına düşmesini beklediklerini belirtti. Bazı hareketlerin fiyatın hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabileceğine değinen Başman, altın alınır mı noktasında küçük yatırımcıların konuyu yakından takip etmelerini tavsiye etti.
Oğuz Başman; altın neden düşüyor noktasında altının direkt ons bazında düşüp yükselmesi ile bir ilişki olduğunu belirtti. Amerika ve Çin’in birinci faz anlaşmasında mutabık olmalarının altını ons olarak düşürdüğünü söyleyen Başman, bu durumun sürekliliğine dair ise Amerika ve Çin’in yapacakları anlaşmanın ömrüne dikkat çekti. Başman; bu sebeple altın ucuzlar mı konusunda bir miktar da gerileme beklediklerini aktardı. Ons bazında 1900 dolar altına düşme beklentisinin kendilerinde olduğunu dile getiren Başman, altın almalı mı satmalı mı konusunda kararsız kalan küçük yatırımcılara ise konuyu yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Tüm dünyayı etkileyen ve pandemiye yol açan koronavirüs salgını sebebiyle gram altının fiyatındaki değişim de dikkat çekti. Uzun süredir vatandaşlar tarafından altın ne olacak sorusuna yanıt aranıyor. Gram altın ne kadar oldu noktasında geçtiğimiz haftalara bakıldığında gram altın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 TL’ye ulaştı. Ardından alınan önlemler ile altın fiyatları geçtiğimiz hafta 447 TL seviyesine kadar gerilemiş oldu. Uzmanlar tarafından ateşi düştü şeklinde nitelendirilen altının gramı kaç lira 2020 bugün sorusuna da yanıt aranıyor.
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt olarak güncel verilere bakıldığında gram altın 458 seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları ile alakalı olarak yaşanan dengesizlikler, çok sayıda sektörün olumsuz biçimde etkilenmesine neden oldu. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz seneye göre yüksek seyreden ve sürekli değişim kaydedilen altın fiyatları nedeniyle kuyumcuların işleri de etkilendi. Yaşanan bu değişimler nedeniyle de vatandaşlar altın ne zaman alınır sorusuna cevap arıyor.
Ereğli açıklarında bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi sonrası vatandaşlar altın fiyatları iner mi sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başman; konunun direkt olarak altın fiyatlarına faydasının olmayacağını ancak ihracatın dövize döndürülmesi neticesinde döviz sağlanacağı ve enerji için döviz ödenmeyeceği için Türk Lirası değerlenirken çok sayıda şeyde olduğu gibi altın fiyatlarında da gerileme olabileceğini belirtti. Bununla ilgili altın düşer mi noktasında özellikle bu senaryonun ons altın fiyatlarının böyle kalması koşuluyla olabileceğini getirdi. Ons bazında altının artması halinde fiyatların da artacağını ekledi.
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