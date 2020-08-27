Altın fiyatları düşecek mi? Altındaki düşüş sürer mi? Altın ne olur?

Altın fiyatları bir süredir hızlı bir yükseliş kaydederken alım fırsatı arayan vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gramı geçen haftalara oranla ortalama olarak 25 TL düşmüş olan altın ile alakalı olarak altındaki düşüş sürer mi konusu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, değerlendirmelerini İHA’ya açıkladı. İşte altın ne olur konusunda merak edilen tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşlar arasında bir süredir altın düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyledi. Başman altın fiyatları düşer mi ile ilgili olarak ise altın bazında 1900 dolar seviyesinin altına düşmesini beklediklerini belirtti. Bazı hareketlerin fiyatın hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabileceğine değinen Başman, altın alınır mı noktasında küçük yatırımcıların konuyu yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Oğuz Başman; altın neden düşüyor noktasında altının direkt ons bazında düşüp yükselmesi ile bir ilişki olduğunu belirtti. Amerika ve Çin’in birinci faz anlaşmasında mutabık olmalarının altını ons olarak düşürdüğünü söyleyen Başman, bu durumun sürekliliğine dair ise Amerika ve Çin’in yapacakları anlaşmanın ömrüne dikkat çekti. Başman; bu sebeple altın ucuzlar mı konusunda bir miktar da gerileme beklediklerini aktardı. Ons bazında 1900 dolar altına düşme beklentisinin kendilerinde olduğunu dile getiren Başman, altın almalı mı satmalı mı konusunda kararsız kalan küçük yatırımcılara ise konuyu yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.