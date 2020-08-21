Altın fiyatları düşer mi? Erdoğan'ın müjde açıklaması altın fiyatlarını yükseltir mi? Ünlü bankadan altın yorumu!

Pandeminin olumsuz etkilerinden hala etkilenen altına talep artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki gerilimden dolayı altını güvenli liman olarak gömeye devam ediyor. Küresel ekonomiyi etkileyen koronavirüs uluslararası piyasalarda etkili olurken, yurt içi piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla hareketli günler geçiriyor. Reaturs'ın iddiasına göre Erdoğan bugün, Karadeniz'de doğalgaz bulunduğuna dair açıklama yapacak. Son iki gündür yurt içi piyasalarda altının hareketli günler geçirmesinde de etkili olan doğalgaz iddiası altın fiyatlarını düşürür mü merak ediliyor. Peki Erdoğan'ın açıklamasından altın fiyatları nasıl etkilenecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Gram altının fiyatı 474 lira seviyelerinden iki gün içerisinde 454 lira seviyesine kadar düştü. Erdoğan'nın açıklamasının ardından altın fiyatları düşer mi merak ediliyor. Şimdiki duruma göre altın fiyatları düşüyor fakat açıklamanın ardından piyasalarda altın fiyatlarında etkisi nasıl olacak mynetfinans'tan anlık olarak takibi yapılabilir. Yurt içi piyasalarda hareketlilik Türkiye gündeminden dolayı devam ederken, uluslararası piyasalarda ise ABD ve Çin arasındaki gerilimlerden dolayı altın güvenli liman olarak talep görmeye devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda ise koronavirüsten kaynaklanan sağlık krizi etkisini ABD ve Çin gerilimi ile göstermeye devam ediyor. Sağlık krizi nedeniyle teşviklerin artarak devam etmesi yatırımcıları altın ne olacak araştırmasına itiyor. Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının artmasıyla işgücü piyasasındaki toparlanmaya dair yorum yaparak doların durumuna açıklık getirdi.
Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artış göstermesi ile birlikte, altına yönelik destek sürdü. Dolardaki zayıflık da altını destekledi," dedi ve "ABD dolarının zayıf kaldığı bir ortamda, gevşek merkez bankası politikası ve düşük faizler, altın için yapıcı bir görünüm oluşturuyor" şeklinde görüş bildirdi.
Spot altın, Perşembe günü yüzde 1 yükseldikten sonra önceki kapanışına göre değişmeyerek ons başına 1,947.23 dolar seviyelerinde kaldı.
Diğer değerli metallerden, spot gümüş yatay seyrederken, platin fazla değişmedi ve paladyum yüzde 0.2 düştü.
ABD para biriminin G-10 ülkelerinin paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 düştü ve bu haftaki kaybını daha da genişletti.
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