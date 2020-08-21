Altın fiyatları düşer mi? Erdoğan'ın müjde açıklaması altın fiyatlarını yükseltir mi? Ünlü bankadan altın yorumu!

Pandeminin olumsuz etkilerinden hala etkilenen altına talep artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki gerilimden dolayı altını güvenli liman olarak gömeye devam ediyor. Küresel ekonomiyi etkileyen koronavirüs uluslararası piyasalarda etkili olurken, yurt içi piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla hareketli günler geçiriyor. Reaturs'ın iddiasına göre Erdoğan bugün, Karadeniz'de doğalgaz bulunduğuna dair açıklama yapacak. Son iki gündür yurt içi piyasalarda altının hareketli günler geçirmesinde de etkili olan doğalgaz iddiası altın fiyatlarını düşürür mü merak ediliyor. Peki Erdoğan'ın açıklamasından altın fiyatları nasıl etkilenecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Gram altının fiyatı 474 lira seviyelerinden iki gün içerisinde 454 lira seviyesine kadar düştü. Erdoğan'nın açıklamasının ardından altın fiyatları düşer mi merak ediliyor. Şimdiki duruma göre altın fiyatları düşüyor fakat açıklamanın ardından piyasalarda altın fiyatlarında etkisi nasıl olacak mynetfinans'tan anlık olarak takibi yapılabilir. Yurt içi piyasalarda hareketlilik Türkiye gündeminden dolayı devam ederken, uluslararası piyasalarda ise ABD ve Çin arasındaki gerilimlerden dolayı altın güvenli liman olarak talep görmeye devam ediyor.