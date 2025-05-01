Altın fiyatları düşüşe geçti ama dünyanın dev bankaları rekor fiyat tahmini açıkladı

Altın piyasaları yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, ons altın yüzde 1’i aşan değer kaybıyla 3.220 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa vadeli bu geri çekilme, ABD dolarının güçlenmesi ve faiz oranlarına ilişkin beklentilerle ilişkilendirilirken, dünyanın önde gelen yatırım bankaları, uzun vadeli altın tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye devam ediyor.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Uluslararası piyasalarda ons altındaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını da etkiledi. Türkiye’de gram altının yönü, hem ons altın fiyatı hem de döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak şekillendiğinden, yatırımcılar iç piyasada da sınırlı düşüşler gözlemlemeye başladı.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ 3.700 DOLARA YÜKSELTTİ

ABD merkezli yatırım devi Goldman Sachs, altınla ilgili 2025 yılı yıl sonu tahminini güncelledi. Daha önce ons altın için 3.300 dolar hedef açıklayan banka, son analizinde bu tahminini 3.700 dolara çıkardı. Goldman Sachs analistleri, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltabileceğini ve altın yatırımlarında uzun vadeli perspektifin önem kazandığını vurguladı.

DİĞER KÜRESEL BANKALARDAN DA REVİZYON GELDİ

Altınla ilgili iyimser tahminlerde yalnızca Goldman Sachs değil, diğer büyük yatırım bankaları da benzer bir tutum sergiledi. UBS, ons altın için 3.500 dolar hedef belirlerken;

Commerzbank: 3.000 dolar,

Deutsche Bank: 3.139 dolar,

HSBC: 3.015 dolar,

Bank of America: 3.063 dolar,

Citi ise yine 3.500 dolar tahmininde bulundu.

Bankaların ortak görüşü; jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının devam eden altın alımları nedeniyle değerli metalin uzun vadede güvenli liman olarak öne çıkacağı yönünde oldu.

DOLARIN GÜCÜ VE FAİZ BEKLENTİLERİ KISA VADELİ BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatlarındaki güncel düşüş, büyük ölçüde ABD dolarındaki güçlenme ve Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentilerden kaynaklanıyor. Piyasalarda, Fed’in faiz indirimine yönelik zaman çizelgesinde belirsizlik devam ederken, yatırımcılar daha temkinli pozisyonlar almayı tercih ediyor. Bu durum, doların değer kazanmasına ve altın üzerinde kısa vadeli baskıya yol açıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi 2025 yılında da sürüyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altına yöneliyor. Bu eğilim, uzun vadede altının güçlü kalmasına katkı sağlayan önemli faktörler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE’DE GRAM ALTIN DOLARA BAĞLI

Türkiye’de altın yatırımcısı için gram altının seyri, doğrudan ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden belirleniyor. Ons altın düşüşte olsa da kurdaki yükseliş gram altını destekleyebiliyor. Bu nedenle, yerel yatırımcıların hem küresel altın piyasasını hem de döviz kurlarındaki hareketleri birlikte takip etmesi gerekiyor.