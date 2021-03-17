Altın fiyatları düşüşte: 17 Mart altın fiyatları! 17 Mart günü altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne küçük bir düşüşle başladı. Bugün itibariye altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş yaşandı. Buna göre 17 Mart Çarşamba günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.
Dün günü 419 seviyelerinde kapatan gram altın, 17 Mart itibariyle alış fiyatı 418,02 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 418,10 TL’den işlem görüyor.
17 Mart Çarşamba günü 682 TL alış fiyatı bulunan Çeyrek altının satış fiyatı ise 691 TL.
Yarım altın, düne güne düşüş göstererek 1.359,TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 1.383 TL.
Cumhuriyet altını da düne göre düşüşte. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,718 TL iken satış fiyatı ise 2,756 TL.
Ata altın da düne göre düşüşte. Ata altını alış fiyatı 2,758 TL civarındayken satış fiyatı ise 2830 TL.
Ziynet altın 6 bin 708 TL’den alıcı bulurken, 6,820 TL satış fiyatı var.
14 ayar bilezik gram alış fiyatı 229,16 TL, satış fiyatı ise 276,79 TL ile dikkat çekti.
22 ayar bilezik gram fiyatı 378,42 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 407,05 TL oldu.
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