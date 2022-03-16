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Altın fiyatları düşüyor! 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

16.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında değişim sürüyor. Piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle döviz ve altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? gibi soruların yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba güncel fiyatlar...

Altın fiyatları düşüyor! 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurlarında son durum merak konusu olurken, altındaki rakamlar da ilgiyle takip ediliyor. Peki 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 907,21 TL

Gram altın satış: 907,42 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.864,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.941,00 TL

Yarım altın satış: 2.987,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.469,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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