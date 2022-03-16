Altın fiyatları düşüyor! 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurlarında son durum merak konusu olurken, altındaki rakamlar da ilgiyle takip ediliyor. Peki 16 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 907,21 TL

Gram altın satış: 907,42 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.864,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.941,00 TL

Yarım altın satış: 2.987,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.469,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67



