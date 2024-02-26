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  4. Altın fiyatları düşüyor! Ürküten ‘Ters rüzgâr’ senaryosu: Tereddüt yaratmaya devam ederlerse… (26 Şubat Pazartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Altın fiyatları düşüyor! Ürküten ‘Ters rüzgâr’ senaryosu: Tereddüt yaratmaya devam ederlerse… (26 Şubat Pazartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 09:32
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Gram altın, ons altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatlar haftanın ilk gününde yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği inişli çıkışlı seyrini sürdürürken uzmanlardan ‘ters rüzgâr’ uyarısı geldi. Fed'in faizleri ne zaman indireceği konusunda tereddütün devam etmesi halinde fiyatların terse dönebileceği belirtildi.

Altın fiyatları düşüyor! Ürküten ‘Ters rüzgâr’ senaryosu: Tereddüt yaratmaya devam ederlerse… (26 Şubat Pazartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Altın fiyatları yükselen ABD dolarının baskısıyla geriledi. Orta Doğu'da artan gerilimin güvenli liman arayışlarını artırması altın fiyatını Cuma günü 2 haftanın en yüksek seviyerine yaklaştırmıştı.

Ons altın bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,2 kayıpla 2032,55 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 2032 liradan, çeyrek altın 3.581 liradan, Cumhuriyet altını da 14.583 TL’den satışa sunuluyor.

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ALTIN, RADARDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

KCM Trade baş analisti Tim Waterer, "Altın yeni haftaya başlarken çoğunlukla doların yükselmesi nedeniyle hafif bir gevşeme gösterdi. Ancak, jeopolitik endişeler dağılmadı ve bu durum sarı metali güvenli liman açısından yatırımcıların radarında tutuyor" dedi.

GRAM ALTIN (25)

Waterer, "Eğer sağlam ABD makro verileri ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri ne zaman indireceği konusunda tereddüt yaratmaya devam ederse, bu durum yatırımcılar başka yerlerde getiri peşinde koşabileceği için altın için daha fazla ters rüzgar yaratabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Piyasa katılımcılarının odak noktası, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve Perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine kaymış durumda.


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