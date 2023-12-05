Altın fiyatları grafiğinde baş döndüren hareket! Rekor sonrası kuyumculardan gram altın için tavsiye: ‘Bundan sonra hızlı artışlar yerine…’

Yatırımcıların 2024'ün ilk çeyreğinde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine yönelik bahislerini hafifçe azaltmasının ardından ons altın yükseldi. Altının ons fiyatı bugün 2051 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise dünkü rekorun ardından akşam saatlerinde şok bir gerileme yaşayarak yüzde 2’den fazla düşmüştü. Bu güne bakıldığında altının gram fiyatında yön yeniden yukarı döndü. Gram altın şu sıralar 1891 dolardan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.251 TL ve Cumhuriyet altını 13.267 TL’den işlem görüyor.

“ALTININ GENEL EĞİLİMİ YÜKSELİŞ YÖNÜNDE”

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak son 24 saat içinde altın fiyatlarında yaşanan dramatik hareketlerin ardından bile, “Şimdilik, altının genel eğilimi hala yükseliş yönünde görünüyor” dedi. FXCM Piyasa Uzmanı Russell Shor da Orta Doğu'daki çatışma ve bunun yayılma korkusunun parayı altına yönlendirdiğini söyledi.

“HIZLI DEĞİŞ STABİL ARTIŞ”

Kuyumcular altın yatırımcısının son aylarda kazandığını dile getirdi. Gram altında Ekim ayından bu yana yüzde 12, dolar ve euroda yüzde 4’lük artış olduğunun altını çizen Kuyumcu Emre Öztürk, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirme hazırlığında olduğunu anımsatarak, “Dolar ve euro yükseliş eğilimini birazcık daha düşürecektir. Özellikle de altındaki artışı yine tekrardan tetikleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarındaki gelişmeler tabi ki takip etmemiz gerekiyor ama fiyatların hızlı bir şekilde artışından ziyade birazcık daha stabil bir şekilde ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.

KUYUMCULARDAN GRAM ALTIN YATIRIMCISINA TAVSİYE

“2024’ten ziyade biz birazcık daha haftalık değerlendirirsek çok daha doğru olacaktır. Çünkü yaşanan gelişmeler merkez bankalarındaki hareketlilik, özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor” diyen Öztürk, “Bu yüzden dolar ve eurodan ziyade altına yönelmelerini tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır. Gram altına yatırım şu anda revaçta diyebiliriz. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor. Çeyrek altın ve ata altında fiyatlar yükselmiş durumda. O yüzden müşterilerimize gram altın ya da piyasayı iyi takip ederlerse ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.









