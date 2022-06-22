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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

22.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlar zirvedeki yerini koruyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

Altın fiyatlarında son durum 22 Haziran Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Peki 22 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları...

22 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 22 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,58 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.019,12 lira satış fiyatı 1.019,31 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.713,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.643,00 TL satış fiyatı 6.707,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.369,00 TL'den yapan yarım altın, 3.317,00 TL alış 3.361,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.684,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Haziran itibariyle 1.662,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.680,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.637,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.700,00 TL

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