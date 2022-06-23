FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 23 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatlarında son durum 23 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 23 Haziran Perşembe (bugün) faiz kararını açıklayacak. Öte yandan döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Peki 23 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

23 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.023,71 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,63 lira satış fiyatı 1.021,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.743,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.651,00 TL satış fiyatı 6.712,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.384,00 TL'den yapan yarım altın, 3.326,00 TL alış 3.369,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.691,00 TL seviyesinde yapmıştı. 23 Haziran itibariyle 1.666,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.684,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.654,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.715,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den döviz kuru açıklamasıBakan Nebati'den döviz kuru açıklaması
'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!
Altında rekor için tarihi verdiler…Altında rekor için tarihi verdiler…
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.