ALTIN FİYATLARI GÜNCEL: 28 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 28 Eylül Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Doların tarihi zirvesini yenilemesinin ardından gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak edildi. Dolar, bugün 18,4951 TL alış fiyatından, 18,5168 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, 28 Eylül Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

28 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 965,91 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,18 lira satış fiyatı 965,36 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.479,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.381,00 TL satış fiyatı 6.485,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.263,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.191,00 TL alış ve 3.258,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,632,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Eylül itibariyle 1.602,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.630,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.381,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.486,00 TL



