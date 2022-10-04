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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 4 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? 1700 dolar sınırını aştı!

04.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün takip edilen ve en çok araştırılan konular arasında yer alan altınfiyatlarında son durum merak konusu oldu. 4 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 4 Ekim altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Salı günü çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 4 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? 1700 dolar sınırını aştı!

Altın fiyatları son dakika haberinin ardından araştırılıyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kritik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı günü çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

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4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1..021,02 lira satış fiyatı 1.021,22 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.628,00 TL satış fiyatı 6.704,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.319,00 TL alış ve 3.365,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.663,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.682,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 1.699,71 TL'Den yapan ONS altın bugün 1.708,19 dolar alış, 1.708,50 dolar satış fiyatından ilem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.617,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.698,00 TL

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