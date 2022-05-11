ALTIN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE! 11 Mayıs Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

11 Mayıs Çarşamba altın fiyatları ile piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altının fiyatını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın üçüncü gününde de konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Dolar endeksi dün, 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'nin üzerini görmüştü. Peki 11 Mayıs Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

11 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mayıs Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 902,42 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 904,79 lira satış fiyatı 904,99 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 904,79 TL

Gram altın satış: 904,99 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.055,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.985,00 TL satış fiyatı 6.079,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.985,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.038,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.996,00 TL alış ve 3.049,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.996,00 TL

Yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.519,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.499,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.524,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.499,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

