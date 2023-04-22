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Altın fiyatları için çok net tarih! ‘1.450 lira olabilir’ diyerek yeni rekoru açıkladılar: ‘Türk Lirası’ detayı…

22.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’nda piyasaların kapalı olduğu 22 Nisan Cumartesi günü gram altın fiyatları dikkat çeken bir düşüş yaşıyor. Rekor seviyelerden geri çekilen altın gram fiyatı için uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçime kadar 1400-1450 lira seviyelerinin görülebileceğini belirten uzmanlar, yükselişte Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkili olabileceğini dile getirdi. İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘1.450 lira olabilir’ diyerek yeni rekoru açıkladılar: ‘Türk Lirası’ detayı…

Ons altın fiyatı rekora doğru ilerlerken yurt içinde döviz kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatını tarihi zirvelere taşıdı. Hafta içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın gram fiyatı Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan piyasada 22 Nisan Cumartesi günü 1.237 lira seviyelerine geriledi. Düşüşte ons altın fiyatının 2.000 doların altına gerilemesi etkili oluyor. Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek altın 2.023 TL, Cumhuriyet altını 9.080 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.299 TL seviyelerinden değerleniyor.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN MAYIS AYINA DİKKAT!

Piyasalar Mayıs ayından itibaren daha da hareketlenecek. 3 Mayıs’ta ABD Merkez Bankası Fed, 4 Mayıs’ta Avrupa Merkez Bankası ECB ve 11 Mayıs’ta da İngiltere Merkez Bankası BoE toplantıları olacak. Bu kapsamda merkez bankaları ve piyasalar yeniden enflasyona odaklanırken altın fiyatları üzerinde kritik etkiye sahip Fed faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Yatırımcılar Federal ReSErve’in Mayıs ayında faiz oranlarını bir kez daha artırma ihtimalini değerlendiriyor. Piyasalarda Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığı yüzde 86,6 olarak gösterilirken, yılın ikinci yarısında faiz indirimleri bekleniyor. Fed yetkilileri ise kafa karıştıran sözlü yönlendirmelerine devam ediyor.

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ONS ALTINA FED DESTEĞİ

Altın fiyatlarındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan İnvestaz Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, Haziran ayını işaret ederek, “Fed duracak, faiz indirimleri devreye girecek. Dolar görece olarak güçsüz olmaya başladığı zaman ise güvenli liman olan ons altına talep artmaya başlayacak. Dolayısıyla ons altın tarafında iyi haberler var. Yukarı yön daha olası gibi” yorumunu yaptı.

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GRAM ALTINDA SEÇİME KADAR YENİ REKOR BEKLENİYOR

Gram altın fiyatları için de konuşan uzman isim Kapalıçarşı ve ekran fiyatlarındaki farklılığa temas ederek, “Kapalıçarşı tarafında 1.365 lira gram altın fiyatı var. Ekranda 1.240 gibi. Bu da banka ve Kapalıçarşı’daki dolar kurunun farklılığından kaynaklanıyor. Gram altın fiyatlarını onstaki hareketten çok Türk lirasındaki hareket tetikleyecek. Gram altındaki en majör etkileyici Türk Lirası’ndaki düşük bir oynaklıkla değer kaybetmesidir. Bu da gram altın fiyatlarını Kapalıçarşı’da 1400-1450 lira bandına taşıyabilir. Yeni rekorların olduğu bir gram altın fiyatlamasını seçim dönemine kadar görüyor olacağız” ifadelerini kullandı.


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