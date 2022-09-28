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Altın fiyatları için Kapalıçarşı esnafından tahmin! ‘Şimdi alım fırsatı, sene sonunda…’ Gram ve Cumhuriyet altını…

28.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın bin 620 dolar seviyelerinde gerilerken, gram altın ise 970 TL’den işlem görüyor. Altına yoğun bir talebin olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, gram altının sene sonu fiyatlarının tekrar 1000 TL’nin üzerinde olacağını öngörüyor. Kuyumcu esnafı en çok talebin ise gram altın ve Cumhuriyet altınında olduğunu dile getiriyor.

Altın fiyatları için Kapalıçarşı esnafından tahmin! ‘Şimdi alım fırsatı, sene sonunda…’ Gram ve Cumhuriyet altını…

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Altında yaşanan gerileme sonrası şu sıralar Kapalıçarşı’da ons bazında bin 620 dolar işlem görürken, gram altın ise 970 TL civarında işlem görüyor. Kuyumcular, bu düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek, sene sonu altının gramının 1000 TL üzerinde kapatacağını söyledi.

Altın fiyatları fırtınaya kapıldı! Gram ve ons altın dibi gördü: Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?Altın fiyatları fırtınaya kapıldı! Gram ve ons altın dibi gördü: Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

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EN ÇOK TALEP İKİ ÜRÜNE

Dövizin yukarı yönlü ve dünya genelinde talebin azalmasında kaynaklı altında düşüşün gerçekleştiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Lebit, “Şu an altının dip seviyelerinde görüyoruz fakat biraz daha gerileme olabilir. Genelde gram altın ve cumhuriyet altına talep var. Gram altın 988 TL, çeyrek, bin 625, yarım 3 bin 230 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 660 bandından işlem görüyor. Faiz kararları hem altını hem de dövizi etkiliyor. Vatandaş da ona göre takip ediyor. Sene sonu altının fiyatı 1000 TL’nin üzerinde görüyoruz. Ons altın şu anda dibi görerek bin 618 dolar civarında sene sonu ise bin 850 bandında kapatır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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ONS ALTIN İÇİN TAHMİN

Fed’in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, “Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altın da sorun var. Fedin faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz. Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var. Gram altın şu anda 970 TL, çeyrek bin 620 TL, yarım 3 bin 220 TL, tam altın ise 6 bin 470 TL’den işlem görüyor. Sene sonu altını ben bin 400 TL olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.


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