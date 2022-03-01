Altın fiyatları için kritik uyarı! 'Fiyatlar hızla yükselecek'

Son dakika altın haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Rusya-Ukrayna geriliminin etkisiyle hareketlenen altın fiyatları, küresel ekonomik sorunlarla yükselişe geçti. ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımların kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti.

GOLDMAN SACHS’TAN PETROL TAHMİNİ

Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

'ONS ALTIN 2 BİN 150 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKABİLİR'

Goldman Sachs, ons altın fiyatının önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

'GRAM ALTIN 1000 LİRA BANDINI GÖREBİLİR'

Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.

