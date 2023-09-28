Altın fiyatları için Mart ayından beri ilk kez! Petrol ve dolar 1 yılın zirvesinde: “Gram altın 3-4 aydır uyuyordu, 2024’te 2.500 TL…”

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ekonomisinin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Analistler, Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağının açıklanan verilere bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün Powell'ın yapacağı konuşmadan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

PETROL FİYATLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Ekim 2007'den bu yanan en yüksek seviyede seyrederken, dolar endeksi de 106,8'e çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde dolar/TL kuru ise yükselişine hız vererek 27,36 TL’nin üzerine çıktı. Aynı dakikalarda euro/TL de 18,88’i aştı.

Arz endişelerinden kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş de yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, 95 doları aşarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ONS ALTINDA MART’TAN BU YANA İLK!

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentilerin artmasıyla düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise 1.873,6 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Yurt içinde yatırımcının en çok merak ettiği ise gram altın fiyatı oldu. Altının gram fiyatı bu sabah yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 1685 TL seviyelerinden işlem görüyor.

“ALTIN SON 3-4 AYDIR UYUYOR”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın için yaptığı yorumda, “Yaz aylarında uyuyarak geçirdi aslında altın son 3-4 aydır uyuyor diyebiliriz. Bir miktar global tarafta da ons altının düşmesi gram altının daha dengeli daha yatay kalmasını sağlıyor. Hem dolar etkisi hem altın etkisi gram altını 1.600 – 1.700 TL arasında yatay bir yerlere yerleştirdi. O yüzden 1.700'ün üzerinde ons altınla beraber gram altında yükselişler gelebilir. Dünyadaki global sorunları konuşurken petrolü enflasyonu konuşurken altın pozitif tarafta kalmaya devam edecek. Zaman zaman düşüşler olabilir ama portföylerde bir miktar zaten altın bulunması gerektiğini hep söylüyoruz orta ve uzun vadede” dedi.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN TAHMİN YAPTI

Bir başka uzman isim İslam Memiş ise, “Geçen haftadan beri altın fiyatları baskı altında. Özellikle ons altın tarafında 1.900 dolar destek seviyesini aşağı yönde kırdığını gözlemliyoruz. Fed'in açıklamalarının burada önemli bir etkisi var. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışı sürecinde. Doların karşısındaki bütün yatırım araçlarında bir satış baskısı olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın 1.700 TL altına sarkmıyor. Bu baskılanma sürecinin kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Yükseliş trendine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu seviyeler bu baskılanmalar bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor. Yılı 1.800-1.880 lira aralığında tamamlayabiliriz. 2024 yılında yine bu yüksek fiyatlamalar karşımızda olabilir. Özellikle gram altın/TL fiyatı 2024 yılında 2.500 TL seviyesine kadar yükselebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.



