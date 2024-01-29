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Altın fiyatları için son 2 gün! Yatırımcının gözü kulağı Fed faiz kararında: Gram altın bugün ne kadar?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı altın fiyatları haftanın ilk gününde yatrımcıların radarında! 31 Ocak Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi kritik haftada ons altın fiyatı hafif yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı 2000 TL’nin üzerinde seyrediyor. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve güncel, anlık, canlı gram, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları için son 2 gün! Yatırımcının gözü kulağı Fed faiz kararında: Gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman arayışını artırmasıyla yükseldi. Ancak, yatırımcıların yön belirlemek için Fed BaşkanıJerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamaları beklemesiyle hareketler sınırlı kaldı. Ons altın yüzde 0,36 artışla 2.026 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde altının gram fiyatı haftanın ilk gününde yüzde 2018 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı verilerine göre, çeyrek altın 3.486 liradan ve Cumhuriyet altını ise 14.132 liradan değerleniyor.

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ALTIN YENİDEN GÜVENLİ LİMAN OLDU

Yatırımcılar, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında konuşlu ABD güçlerine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda üç ABD'li askerin hayatını kaybetmesinin ardından artan jeopolitik risklere karşı temkinli davranırken, KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, Orta Doğu'da yatırımcıların güvenli liman olarak altınla ilgilenmesini sağlayacak kadar istikrarsızlık olduğunu söyledi.

Waterer, Çin'in Evergrande şirketine tasfiye emri verilmesine ilişkin haberlerin risk duyarlılığına darbe vurduğunu ve bunun da altını desteklediğini söyledi ve Fed toplantısına kısa bir süre kaldığı için yukarı yönlü hareketin sınırlı olduğunu ekledi.

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ALTIN FİYATLARINDA FED FAİZ KARARI BEKLEYİŞİ

Öte yandan piyasalar ABD Merkez Bankası'nın 30-31 Ocak'taki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor, ancak dikkatler büyük ölçüde Powell'ın tonunda olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 46 ile fiyatlanıyor. Bir süredir enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımların Mart'tan itibaren yerini güvercin hamlelere bırakacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

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