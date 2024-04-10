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  4. Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor! ABD enflasyonu planı bozabilir: İslam Memiş, ‘ihlal edildi’ diyerek anlattı, gram altın tahminini açıkladı

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor! ABD enflasyonu planı bozabilir: İslam Memiş, ‘ihlal edildi’ diyerek anlattı, gram altın tahminini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.04.2024 07:52
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Altın fiyatları bayram sonrasında ne olur? Sadece Türkiye değil tüm dünya için en kritik ipucu bugün ABD’den gelecek. Önce Mart ayı ABD enflasyon verileri açıklanacak, ardından ABD Merkez Bankası Fed toplantı tutanakları… Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? ABD'li yatırım bankası Bank of America 12 ay sonrasında ons altın için 3000 dolar tahmini yaptı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise saat 15.30 sonrasına dikkat çekerek gram altın fiyatlarında tahminini açıkladı.

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor! ABD enflasyonu planı bozabilir: İslam Memiş, ‘ihlal edildi’ diyerek anlattı, gram altın tahminini açıkladı

Bugün küresel piyasaların odak noktası ABD'nin Mart ayı enflasyon verileri olacak. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2024 TÜFE verilerini bugün 15.30’da yayımlayacak. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.

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Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3,1'i aştı. Aylık TÜFE verileri bile artış gösterdi. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetti.

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FED TUTANAKLARI DA AÇIKLANACAK

Piyasalar aynı zamanda Fed'in Mart ayı toplantısının TSİ 18.00'de yapılacak toplantı tutanaklarını da bekliyor. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını halâ 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.

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ABD MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD Fed'in enflasyonu kontrol etme çabaları bugüne kadar tam bir zafer getirmedi. Ancak uzmanlar yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 2 hedef enflasyon seviyesine ineceğini dile getiriyor. Amerika Merkez Bankası Fed yetkilileri ise faiz oranlarına ilişkin bir çağrı yapmadan önce çekirdek TÜFE endeksini yakından takip etmeyi tercih ediyor. Fed yetkilileri enflasyonun kontrol altında olduğundan emin olduklarında, federal fon oranlarını düşürmeyi planlıyorlar. Bazı uzmanlara göre Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon raporlarının düşüş eğilimi göstermesi halinde Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceği bildiriliyor.

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ONS ALTIN FİYATI REKOR SEVİYELERDE

Tüm bu gelişmelerle altın fiyatları ortaya çıkan enflasyon riskleri ve devam eden jeopolitik gerilimler ile desteklenmeye devam etti. Ons altın salı günü 2.365,09 dolar gibi rekor bir zirveye ulaşmıştı. Şu sıralar 2.353 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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ALTIN TAHMİNİNDE 3000 DOLAR SENARYOSU

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini belirtirken ons altın fiyatı için ise dikkat çeken rakamı paylaştı. Dev banka altının ons fiyatının önümüzdeki 12 ayda 3000 dolara yükselebileceğini kaydetti.

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GRAM ALTIN 2500 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Serbest piyasaya bakıldığında gram altın fiyatı bugün 2.521 lira seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın 4.628 lira ve Cumhuriyet altını da 17.829 lira olarak ekranlara yansıyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatları için değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram sonrasında piyasaları bekleyen senaryoları anlattı. Altının gram fiyatının bayram öncesinde rekor seviyeden kapandığını dile getiren Memiş, “Ons altında sert yükselişler gördük. Bu kadar agresif yükselişlerde teknik olarak düzeltme gelmediği zaman bu yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bunu önce 2350, devamında 2500, 2600 dolar seviyesini bekleyen biri olarak söylüyorum. Ancak aşağıda ihlal edilen alanlar var, bir düzeltme yapması gerekiyor. Bunu biz tatildeyken ABD enflasyon verisi sonrası yapma ihtimali de var. Gram altında bu yılki hedefimiz 3000 TL ve üzerindeki rakamlar. 3000-3500 lira aralığı. Elinde altın bulunduranlar bulundurmaya devam etsin. Ancak eline yeni Türk Lirası geçmiş olanlar ise sürekli fırsat kollasın. Ons altını takip etsin. Ons altın ne zaman düzeltme yaparsa gram altına geçişte fırsat kollamış olur” şeklinde yorum yaptı.

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