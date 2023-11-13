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Altın fiyatları ile ilgili gözden kaçan çarpıcı detay! Canlı yayında açıkladı: 'Makas açılacak'

13.11.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin altın ithal eden bir ülke olduğuna değinen Akyıl, altın ithalatında bir sıkıntı olması durumunda altın fiyatları ile reel rakamlar arasında makas olacağını belirtti. İşte Akyıl'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Altın fiyatları ile ilgili gözden kaçan çarpıcı detay! Canlı yayında açıkladı: 'Makas açılacak'

Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdürürken uzmanlardan da farklı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak ekonomist Devrim Akyıl, katıldığı bir canlı yayında gözden kaçan bir detayı ortaya koydu. Çin'de olduğu gibi Türkiye'de de tabelalardaki ve reeldeki altın fiyatı arasında büyük fark oluşabileceğine dikkati çeken Akyıl, ülkemizde de böyle bir durum oluşmaya başlayacağını anlattı.

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İşte Akyıl'ın o açıklamaları;

"Ekim ayında resmi olarak merkez bankasının 19 ton altın artışı olmuş. Türkiye'de ciddi anlamda fiziki altına bir talep var. Altın üretimimiz talebe yetmediği için altın ithal etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de altın ithalatında sıkıntılar artarsa, ekranlarda gördüğünüz altın fiyatıyla gerçekte olan fiyat arasında makas iyice artacak. Tıpkı Çin'de gördüğümüz gibi. Batı'da gördüğümüz altın fiyatının çok üzerinde bir altın fiyatı var şu anda Çin'de. Türkiye'de de hem dövizde hem altında buraya doğru bir evrilme başladı. Biz 2002 ile 2012 arasında aşırı değerli TL ile o kadar yanlış bir ekonomi modeli sunduk ki, işlerin çok iyi gittiğini zannettiğimiz o dönemde çok büyük bir sorunun içine giriyorduk. Şimdi geçtiğimiz son 2 senede uyguladığımız para politikası öyle hazin ve öyle dramatik yanlışlarla doluydu ki, şimdi bazı düzeltmeler yapsanız bile geçiş hataları o kadar derin ki, asıl onları tartışmak lazım. Aynı iktidar sonuçta bunları yapan."

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