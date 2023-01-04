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Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin! 6-7 ay sonra gram altının bakın kaç lira olması bekleniyor…

04.01.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası piyasa yılsonunda hiç olmadığı kadar hareketlendi. 2022 yılını 1100 TL seviyelerinde kapatan gram altın tarihinin en yüksek seviyesini de gördü. Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın yatırım aracı olarak güvenilir liman olmaya devam ediyor mu? İşte ‘altın fiyatları yükselecek mi’ sorusunun cevabı ve altın fiyatları ile ilgili son gelen güncel bilgilerin detayları… Altın piyasası uzmanı değerlendirdi.

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin! 6-7 ay sonra gram altının bakın kaç lira olması bekleniyor…

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram altın yeni rekorunu kırarak tarihi zirveyi gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 6 ay aranın ardından 1850 doları test etti. Bu durum altın piyasasını hareketlendirdi. 2022’yi rekor fiyatla tam bin 100 lira ile kapatan gram altındaki yükseliş 2023’de yani yeni yılda da devam ediyor. Yatırımcıların altın fiyatları ile ilgili en çok merak ettiği konu ise zirvenin ne olacağı oldu.

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Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar da altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgilerini değerlendirdi. Amcalar açıklamasında “Biz bu rekorun daha da devam edeceği. Bin 500 lira ve üzerindeki seviyeleri göreceğini tahmin etmekteyiz. 6 ay ve 7 ay sonra baktığımızda gram altın bin 500 lira seviyelerine oturmuş olacak. Yani bu arada geçen sürede gram altında ufak tefek düşüşler yaşanabilir ama düşüşler vatandaşı da yatırımcısını da korkutmasın. Her düşüş bir alım fırsatıdır” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

Gram altının güvenilir bir yatırım aracı olduğuna da dikkat çeken Altın Piyasası Uzmanı Amcalar şu ifadeleri kullandı:

‘Gram altın da aslında her zaman söylediğimiz gibi güvenilir liman olduğunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu. Baktığımızda 2022 yılı başında gram altın 800 lira seviyesindeydi ve yılı 1100 liranın üstünde kapattı. Bu her geçen gün de üstüne koyarak devam ediyor. Gram altına baktığımız zaman güvenilirliğini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini görüyoruz’

ALTIN

ALTININ ONS FİYATI DA YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ise sabah 8 itibarıyla artışını sürdürerek bin 846 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise, bin 829 TL'den alınırken, bin 861 TL seviyesinde satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3 bin 649 TL'den alınırken, 3 bin 706 TL'den işlem görmeye başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise, 7 bin 324 TL'den alınırken, 7 bin 384 TL'den satılmaya başladı.

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