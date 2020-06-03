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Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Geçen ay son sekiz yılın en yüksek seviyesini görerek rekor kıran altın fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. AA Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının geçen hafta 367 liraya gerilediğini hatırlatarak, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum." dedi.

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, mayısta altının ons fiyatını 1.765 dolarla yaklaşık son 8 yılın en yükseğine çıkarırken, gram altın da 396,5 lira ile rekor kırdı.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan risk algısına paralel merkez bankalarının genişleyici politikaları ve hükümetlerin teşvik paketleri, altının ons fiyatını yukarı yönlü destekleyerek altında tarihi yüksek seviyelerin görülmesine neden oldu.

Mayıs ayına 1.686 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.765 dolar seviyesin görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek geçen ayı yüzde 2,5 yükselişle 1.730 dolar seviyesinden tamamladı.

Gram altın da aynı dönemde 396,5 liraya çıkmasına rağmen dolar kurundaki gerilemeye paralel bu seviyelerde tutunamayarak 379,4 liradan kapattı. Gram altın böylece aylık bazda 2001'den bu yana ilk kez üst üste 6 ay değer kazandı.

'ALTININ ONS FİYATLARINDA 1,700 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK'

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki gerilemenin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.700 dolar seviyesinin önemli destek olarak izleneceğini bildiren Memiş, devamında kademeli olarak 1.680, 1.650 ve 1.630 dolar seviyelerinin takip edileceğini kaydetti.

Memiş, küresel pay piyasalarında olası bir ikinci satış dalgasının gerçekleşmesi halinde, yatırımcıların ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabileceğine de dikkati çekti.

Bu durumda, altının ons fiyatının 1.600 dolar seviyesinin altına sarkabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin 1.520 dolar seviyesine kadar sürebileceğini dile getirdi.

'ALTINDAKİ YÜKSELİŞLER KÖPÜK'

Memiş, yılın ilk aylarında altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişle gram altının 2019'daki kazancının tamamını 2020'nin ilk 5 ayında kazandırdığını belirtti.

Bundan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu söyleyen Memiş, çünkü 16 Mart'tan itibaren altının ons fiyatı 1.450 dolardan, altının gram fiyatı 299 lira seviyelerinden itibaren kar satışları ve düzeltme hareketleri gerçekleştirmeden soluksuz yükseldiğini vurguladı.

Memiş, mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının geçen hafta 367 liraya gerilediğini hatırlatarak, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum." dedi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı endişeyle birlikte dünya genelinde fiziki altına ulaşımın kısıtlanmasından dolayı altın bazlı yatırım fonlarına (ETF) yoğun ilginin gözlemlendiğine dikkati çeken Memiş, ETF alımlarında 19 yılın rekorunun kırıldığını ancak 2013'te ETF'lerde yaşanan satışlardan dolayı altının ons fiyatının yüzde 27 değer kaybettiğini dile getirdi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Altın alımı için çok acele edilmemeli. Düğünlerin önemli bir kısmının sonbahar aylarına ötelendi. Dolayısıyla, düğün yapacakların veya altın yatırımı yapmayı düşünenlerin acele etmesini gerektiren bir durum yok. Kovid-19 salgını yatırımcı alışkanlıklarını değiştirdi. Yastık altı ve nakit tercihi geçen yıla kıyasla 7 puan yükselerek yüzde 24'e yükseldi. 2020'de tasarruf sahiplerinin yüzde 16'sı altın hesabını tercih ederek tasarruflarını arttı."

KAYNAK:AA


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