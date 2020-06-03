Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, mayısta altının ons fiyatını 1.765 dolarla yaklaşık son 8 yılın en yükseğine çıkarırken, gram altın da 396,5 lira ile rekor kırdı.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan risk algısına paralel merkez bankalarının genişleyici politikaları ve hükümetlerin teşvik paketleri, altının ons fiyatını yukarı yönlü destekleyerek altında tarihi yüksek seviyelerin görülmesine neden oldu.

Mayıs ayına 1.686 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.765 dolar seviyesin görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek geçen ayı yüzde 2,5 yükselişle 1.730 dolar seviyesinden tamamladı.

Gram altın da aynı dönemde 396,5 liraya çıkmasına rağmen dolar kurundaki gerilemeye paralel bu seviyelerde tutunamayarak 379,4 liradan kapattı. Gram altın böylece aylık bazda 2001'den bu yana ilk kez üst üste 6 ay değer kazandı.

'ALTININ ONS FİYATLARINDA 1,700 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK'

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki gerilemenin devam edebileceğini belirtti.