Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi! İslam Memiş gram altın için o rakamı işaret etti: Haziran ayında 11’inci kez…

Yılın başından bu yana yüzde 6 değer kaybeden Türk Lirasına karşın dolar/TL kuru seçimlerin hemen ardından haftanın ilk gününde geçtiğimiz hafta olduğu gibi 20 TL’nin üzerinde kalmaya devam etti. Altın fiyatları ise geçtiğimiz hafta son 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yatay pozitif bir fiyatlama yaşıyor. Ons altın 29 Mayıs Pazartesi günü 1.963 dolardan değerlenirken, gram altın fiyatı ekranlarda 1.251 liradan gösteriliyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına bakıldığında ise altının gramı 1.360 TL, çeyrek altın 2.377 TL, Cumhuriyet altını 9.774 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.360 TL seviyelerinde yer alıyor.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

ABD BORÇ KRİZİNDE KRİTİK ADIM

Altın fiyatları üzerinde ABD borç tavanı krize ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin endişeler etkili oluyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy, 31,4 trilyon dolarlık borç tavanının 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınması konusunda nihai bir anlaşmaya vardılar. Anlaşma şimdi Kongre'de oylanacak.

Potansiyel bir temerrüde düşme durumuna yalnızca birkaç gün kala, her iki lider de bor. Tavanının yükseltilmesi için Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan yeterli oyu almaya çalışıyor. Bu anlamda kritik tarih olan 5 Haziran öncesinde açıklamalar da peş peşe geldi. Biden, anlaşmanın temerrüde düşmesi gibi en kötü senaryoyu önlediğini vurgulayarak, atılan bu adımdan duyduğu rahatlamayı dile getirdi ve Kongre'yi partiler üstü anlaşmayı hızla geçirmek için bir araya gelmeye davet etti.

Uzlaşma, bazı milletvekillerinin incelemesine maruz kalabilecek harcama kesintilerini içeriyor. Ancak hem Biden hem de McCarthy, planın başarılı olacağına olan güvenlerini dile getirdi. Washington'ın bir kez daha temerrüde düşmekten kıl payı kurtulup kurtulamayacağını veya küresel ekonominin olası bir krizle karşı karşıya kalıp kalmayacağını önümüzdeki günler belirleyecek.

FED, 11’İNCİ FAİZ ARTIRIMINA HAZIRLANIYOR

Cuma günü ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aşarken altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Fed tarafından izlenen önemli bir enflasyon ölçüsü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Mart ayındaki yüzde 4,2'lik artışın ardından Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 4,4'lük bir artış gördü. Beklenmeyen enflasyon verileri altın piyasasını olumsuz etkiledi.

Rapor, ikinci çeyrek için daha güçlü bir ekonomik görünüme işaret eden Nisan ayı için tüketici harcamalarında güçlü bir büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu haberler enflasyonist baskılara katkıda bulundu ve yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etme olasılığına ilişkin endişeleri artırdı. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in Haziran ayında art arda 11. kez faiz artırımı yapmasını beklerken, Haziran’da 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığı ise yüzde 64,2 oldu.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU

Yurt içine bakıldığında ise Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonuçları piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in aktardığı bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı belirtildi. Bu durumun altın ve döviz fiyatlarına yansımasını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Mynet’e yaptığı açıklamasında, “Seçim sonuçlarının bu haftaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Borsa da yükselişler, döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşler yaşanabilir. TL’de ve borsada bekleyenler kazandı, seçimlerden önce döviz ve altın alanlar kaybetti” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

“Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı” diyerek yorumuna devam eden uzman isim, “Kısa vade için fiziki tarafta dolar/TL kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatında 1.350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanalda bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık. Ons altında 1.910-1.995 dolar aralığını takip edeceğim. ABD’de borç krizi çözüme kavuşuyor. Tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta Türkiye için pozitif. Önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız” şeklinde konuştu.



