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Altın fiyatları Kapalıçarşı’da yükselişe geçti! İki analist kritik seviyeleri bir bir açıkladı: ‘Çok ilginç bir alana doğru ilerliyor…’

01.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayının son günlerinde yıl içi tüm kazançlarını silen altın yatırımcıyı endişelendirmişti. Ancak Mart ayının ilk gününde altın fiyatlarındaki düşüş, yerini yükselişe bıraktı. Piyasadaki bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilirken, "Altın düşüşünü sürdürecek mi" sorusu da yanıt buldu. İki uzman isim yorum ve tahminini paylaştı. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da yükselişe geçti! İki analist kritik seviyeleri bir bir açıkladı: ‘Çok ilginç bir alana doğru ilerliyor…’

Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak kısa süre sonra rotasını tersine çeviren ons altın, güçlü ekonomik verilerin dirençli bir ABD ekonomisine dair işaretler göstermesinin ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırımına gideceği endişelerini artırmasının ardından altın bu ay şimdiye kadar yüzde 6’dan fazla düştü. Ons altın fiyatı şu sıralar 1840 dolar seviyelerine yükseldi.

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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatları ise 1.185 liralık rekor seviyeyi görmesinin ardından 1.100 liranın altına sarkmıştı. Ancak altının gram fiyatı bugün ons altındaki hafif toparlanmanın da etkisiyle yüzde 1’in üzerinde değer kazandı ve 1.113 TL’den değerleniyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 1820 liradan, Cumhuriyet altını 7550 liradan ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1093 liradan satışa sunuluyor.

ALTIN

ALTIN FİYATLARI BU SEVİYELERİ GÖREBİLİR

Kinesis Money dış analisti Carlo Alberto De Casa, piyasanın faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını beklediği için altının negatif bir ay geçirdiğini söylüyor. Bu bağlamda analist, “Enflasyon yükselmeye devam ederse, altın 1.730-1.740 dolar aralığına düşebilir” tahmininde bulunuyor.

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OANDA kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, altının 1.780 dolar ile 1.800 dolar arasındaki çok ilginç bir destek alanına doğru ilerlediğini, ancak ekonomik verilerin bunun ne kadar sağlam bir destek bölgesi olacağını belirleyebileceğini söylüyor. Analist, “Bu seviyeye nasıl tepki vereceği, şu anda piyasalarda güçlü bir duyarlılık göstergesi verebilir” diyor.


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