Altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediliyor. 11 Şubat 2022 Cumartesi günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar ellerindeki altınların güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 11 Şubat 2023 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...
Alış: 1.128,60
Satış: 1.128,82
Alış: 7.428,00
Satış: 7.499,00
Alış: 3.726,00
Satış: 3.764,00
Alış: 1.863,00
Satış: 1.882,00
Alış: 7.336,19
Satış: 7.478,21
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