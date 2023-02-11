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Altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

11.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları her geçen gün değişime uğruyor. Vatandaşlar 11 Şubat 2023 Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ya da gram altının fiyatları için araştırmalar yapılıyor. İşte 11 Şubat 2023 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediliyor. 11 Şubat 2022 Cumartesi günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar ellerindeki altınların güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 11 Şubat 2023 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.128,60
Satış: 1.128,82

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Alış: 7.428,00
Satış: 7.499,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.726,00
Satış: 3.764,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış: 1.863,00
Satış: 1.882,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Alış: 7.336,19
Satış: 7.478,21

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın altın fiyat cumhuriyet altın altın fiyarları

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