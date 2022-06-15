ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Haziran Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 15 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde...

15 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 15 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.004,20 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.007,42 lira satış fiyatı 1.007,65 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.616,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.563,00 TL satış fiyatı 6.628,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL'den yapan yarım altın, 3.282,00 TL alış 3.326,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.660,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Haziran itibariyle 1.644,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.663,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.563,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.636,00 TL

