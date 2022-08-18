Altın fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2022 Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlar yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekonomistler yapılan anketlerde faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirmiş oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yüzde 1.30'luk yükseliş ile bin 30 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6,740,00 TL'den yapan cumhuriyet altın 6.714,00 TL alış, 6,766,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381,00 TL'den yapan yarım altın 3.334,00 TL alış, 3.381,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın yüzde 1.34'lük yükseliş ile 1.648,80 TL'den alınıyor ve 1.685,13 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL

