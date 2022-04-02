Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi

Altın fiyatları ne kadar? 2 Nisan Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dgeçtiğimiz gün Gram altın 907 TL civarındaydı. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 Nisan Cumartesi günü altın fiyatları kırmızıyı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın alış: 908,35 TL
Gram altın satış: 908,75 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.894,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL
Yarım altın alış: 2.952,00 TL
Yarım altın satış: 2.988,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.494,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
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