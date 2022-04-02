Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi

Altın fiyatları ne kadar? 2 Nisan Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dgeçtiğimiz gün Gram altın 907 TL civarındaydı. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Nisan Cumartesi günü altın fiyatları kırmızıyı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 908,35 TL

Gram altın satış: 908,75 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.894,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.952,00 TL

Yarım altın satış: 2.988,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.494,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

