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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Nisan 2022 Pazar

03.04.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı İstanbul’da yapılan müzakerenin ardından geçtiğimiz gün 908 TL olan gram altın fiyatı sonrası merak konusu oldu. Bu kapsamda Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Nisan 2022 Pazar

Altın fiyatları ne kadar? 3 Nisan Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dgeçtiğimiz gün Gram altın 908 TL civarındaydı. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 3 Nisan 2022 Pazar günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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3 Nisan Pazar günü altın fiyatları kırmızıyı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 908,35 TL

Gram altın satış: 908,75 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.894,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.952,00 TL

Yarım altın satış: 2.988,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.494,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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