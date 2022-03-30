Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mart 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ne kadar? 30 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye geriledi. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 30 Mart 2022 Çarşamba günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Mart Çarşamba günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,69 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.868,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.929,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.940,00 TL

Yarım altın satış: 2.976,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.470,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.487,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.862,00 TL

Tam altın satış: 5.923,00 TL



