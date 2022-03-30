Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mart 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ne kadar? 30 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye geriledi. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 30 Mart 2022 Çarşamba günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
30 Mart Çarşamba günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın alış: 903,49 TL
Gram altın satış: 903,69 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.868,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.929,00 TL
Yarım altın alış: 2.940,00 TL
Yarım altın satış: 2.976,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.470,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.487,00 TL
Tam altın alış: 5.862,00 TL
Tam altın satış: 5.923,00 TL
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