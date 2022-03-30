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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mart 2022 Çarşamba

30.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı İstanbul’da yapılan müzakerenin ardından dün, 885 TL'ye gerileyen gram altın fiyatı sonrası merak konusu oldu. Bu kapsamda Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mart 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ne kadar? 30 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye geriledi. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 30 Mart 2022 Çarşamba günün güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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30 Mart Çarşamba günü altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,69 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.868,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.929,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.940,00 TL

Yarım altın satış: 2.976,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.470,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.487,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.862,00 TL

Tam altın satış: 5.923,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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