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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

01.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bazı değişkenlere göre anbean güncelleniyor. Bu yüzden altın fiyatlarıyla ilgilenen bir çok kişi altın fiyatlarını hem anlık hem de günlük olarak takip ediyor. Altın fiyatlarının durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatı ne kadar? 1 Ekim tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını internet aracılığıyla araştırıyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip edilmekte. Peki 1 Ekim tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Ekim Cumartesi 2022 güncel altın kuru fiyatları...

1 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altınlar karışık

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 988,04 TL
Gram altın satış: 988,22 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.623,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.645,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.236,00 TL
Yarım altın satış: 3.290,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.473,00 TL
Tam altın satış: 6.555,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibre ile düşüş gösterdi.
Cumhuriyet altını alış: 6.656,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.757,00 TL

cumhuriyet altını

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