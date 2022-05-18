Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri, 18 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba Altın Fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs altın fiyatları gram, yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Güncel fiyatlar ve 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü gram, yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın ile ilgili detaylar haberimizde...

18 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Mayıs Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 928,40 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 925,91 lira satış fiyatı 926,09 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 925,91 TL

Gram altın satış: 926,09 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.125,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.038,00 TL satış fiyatı 6.114,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.038,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.114,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.074,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.023,00 TL alış ve 3.069,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.023,00 TL

Yarım altın satış: 3.069,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.512,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.534,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.512,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.534,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.036,00 TL alış ve 6.113,00 TL satış fiyatına sahip.

