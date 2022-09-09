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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

09.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından bugün yani 9 Eylül Cuma günü internette sorgulanmaya devam ediyor. Altın fiyatları sıklıkla değişebiliyor. Peki 9 Eylül Cuma 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatı ne kadar? ve 9 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Peki 9 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül Cuma 2022 güncel altın kuru fiyatları haberimizde...

9 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTINLAR

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.007,93 TL
Gram altın satış: 1.008,10 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.660,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.678,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.310,00 TL
Yarım altın satış: 3.357,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.620,00 TL
Tam altın satış: 6.691,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.728,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.830,00 TL

cumhuriyet altını

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