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Altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isimden altın, dolar ve borsa uyarısı! " Yüzlerce kez yorumladım!" diyerek açıkladı: "2024 yılında..."

18.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yılı tamamlamaya çok kısa bir süre kala yatırımcının gündeminde yer alıyor. Sürekli olarak rekor tazeleyen gram altın geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde kapattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı için gram altın tahmininde bulundu. borsa ve dolar konusunda da açıklamada bulunan uzman isim "Yüzlerce kez yorumladım" diyerek uyarıda bulundu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü çeyrek, ons ve gram altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isimden altın, dolar ve borsa uyarısı! " Yüzlerce kez yorumladım!" diyerek açıkladı: "2024 yılında..."

Uzun ve kısa vadeli yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini ve piyasaların durumunu merak ediyorlar. Yeni yıl öncesi dolar, euro ve altın fiyatlarındaki değişiklik anbean takip ediliyor. İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırıları sonrası altın fiyatlarında artış yaşanıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geride bıraktığımız hafta ve geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında zaman zaman yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten uzman isim, gram altında hedefin 2.000 TL olduğunu bir kez daha vurguladı. İşte 18 Aralık 2023 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları...

"ALIM FIRSATI VERMEYE DEVAM EDİYOR!"

Altın fiyatları için '2024' tahmininde bulunan uzman isim şu açıklamayı yaptı:

“2000 TL'yi dip olarak hedef alan, 2024 yılında da 2500 - 2700 TL'yi hedef alan bir seviyede olacak."

Fed faiz kararının ardından hem ons hem de altının gram fiyatı için beklediği yükselişlerin gerçekleştiğini vurgulayan uzman isim “Yılı muhtemelen 1950 - 2000 lira aralığında tamamlarız gram altında. 2000 aşağısı rakamsal değerler alım fırsatı vermeye devam ediyor. 2700 seviyesine yerleşecek bir gram altına göre herkes planını yapmalı 2024 yılı için.” dedi.

2023'TE EN ÇOK ONLAR TERCİH EDİLDİ!

Ünlü ekonomist "2023’te Türkiye’de kadınlar en çok 'Ajda bilezik' tercih etti. 2023’ün favorisi Ajda bilezik. Erkekler bile adını ezberledi” ifadesdini kullandı ve bu yıl Türkiye’de en çok astar atının tercih edildiğini belirtti.

"Yatırımcısına kazandıracak borsa" diyen Memiş, hedef seviyelere ilişkin de "8000-8500'ü takip edeceğiz. Ocak ayında da 8500 -9000 puanı takip edeceğiz. Çıkış seviyemiz de bu olacak." dedi.

Döviz kuruna dair geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan uzman isim "Dolar TL kuru 29 üzerinde. Resmi kur tarafında bir oturma var. Yerleşti 29 üzerine. 29.60 - 29.70 beklentimiz devam ediyor. Dolar endeksindeki dalgalanma önemliydi. Fed faiz kararını açıklamadan önce 103.50 olan dolar endeksinin, 101.46'ya kadar gerilediğini gördük. Şu anda 101.98'de. Tepki alımı ile toparlanma isteğinde." ifadelerini kullanmıştı.

"YILIN SON ÇEYREĞİNDE SERT DÜŞÜŞLER BEKLİYORUM!"

Döviz kurları için tahminini açıklayan ünlü ekonomist, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dolar TL kuru 29 üzerinde. Resmi kur tarafında bir oturma var. Yerleşti 29 üzerine. 29.60 - 29.70 beklentimiz devam ediyor. Dolar endeksindeki dalgalanma önemliydi. Fed faiz kararını açıklamadan önce 103.50 olan dolar endeksinin, 101.46'ya kadar gerilediğini gördük. Şu anda 101.98'de. Tepki alımı ile toparlanma isteğinde.

Yılın son çeyreğinde sert düşüşler bekliyorum demiştim. Dolardan çıkmamız lazım, parite yapmamız lazım, karşısında euro, sterlin, altın ve gümüşlerde yükselişler olacak diye yüzlerce kez yorumladım. Bugün tekrar 101.90'da da olsa ocakta 100'ün altına sarkacağını görmüş olacağız. Dolar endeksinde 104 üzerindeki seviyelerde çıkış yapabilen, euro, altın ve gümüşe çeviren de harika hamle yapmış oldu. Euro dolar paritesinde 1.08'in altına sarkmalar vardı. Bedava, alın demiştim. Yine 1.12, 1.15'le alakalı beklentilerim devam ediyor. Euro TL kuru ile ilgili 6 aydan beri dolar karşısında cevabım euro oldu. 31.75 civarında resmi kur tarafında. Bu haftanın en çok kazandıranı euro/TL oldu. Bu kazanımlar 2024'te devam edecek."

Altın 5

ÇEYREK, ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın 1.882,87 TL alış, 1.883,12 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.022,07 dolar alış, 2.022,37 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.152,00 TL alış, 3.227,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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