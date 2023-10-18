FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları

18.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba gününe ilişkin güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ekim 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte ayndan dolar/TL kuru alış fiyatı 27.9672 liradan, satış fiyatı ise 27.9834 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.6113 TL'den yapan euro ise şu anda 29.5972 TL alış ve 29.6254 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (18 EKİM 2023)

Altın fiyatları, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.728,59 TL üzerinden yapan gram altın 1.741,97 liradan alınıyor, 1.742,22 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.771,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.753,00 liradan alınıyor, 11.860,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.908.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.895,00 liradan alınıyor, 5.952,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ekim itibarıyla 2.938,00 liradan alınıyor, 2.976,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Ekim günü 11.513.82 alış, 11.743.07 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın yükselişte, çeyrek altın 3.000 TL’nin üzerine çıktı! Gram altın yükselişte, çeyrek altın 3.000 TL’nin üzerine çıktı!
Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldıFitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı
YSK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartlarıYSK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! "Zafer bizim olacaktır"

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! "Zafer bizim olacaktır"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

'Büyücülük' araştırması yaptı! Eviniyaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Eviniyaktı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.