ALTIN FİYATLARI ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ekim 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte ayndan dolar/TL kuru alış fiyatı 27.9672 liradan, satış fiyatı ise 27.9834 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.6113 TL'den yapan euro ise şu anda 29.5972 TL alış ve 29.6254 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (18 EKİM 2023)

Altın fiyatları, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.728,59 TL üzerinden yapan gram altın 1.741,97 liradan alınıyor, 1.742,22 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.771,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.753,00 liradan alınıyor, 11.860,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.908.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.895,00 liradan alınıyor, 5.952,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ekim itibarıyla 2.938,00 liradan alınıyor, 2.976,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Ekim günü 11.513.82 alış, 11.743.07 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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