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Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Eylül Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

25.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarının son durumunu ilgiyle takip ediyor. Aşı haberleri sonrası düşüş gösteren altın, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçti. Peki bugün gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Eylül Cumartesi altın fiyatları...

Yatırımcısına uzun vadede kar getiren altın, uzun zamandır düşük seviyelerde seyrediyordu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen altın, son günlerde yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın, güne yükselişle başladı. Peki 25 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Eylül Cumartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, hafta sonunun ilk gününe alış fiyatı 499,05 TL ile başladı. Aynı dakikalarda gram altının satış fiyatı ise 499,22'ye ulaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı, 810 lirayken, satış fiyatı ise 826 lirada konumlandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.620 lira ile güne başlarken, aynı dakikalarda satış fiyatı 1.652 liraya ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı bugün 3.225,00 TL iken, satış fiyatı ise 3.291,00 lirayı görerek, 3 bin liranın üstüne çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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