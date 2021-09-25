Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Eylül Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Yatırımcısına uzun vadede kar getiren altın, uzun zamandır düşük seviyelerde seyrediyordu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen altın, son günlerde yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın, güne yükselişle başladı. Peki 25 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Eylül Cumartesi altın fiyatları...
Gram altın, hafta sonunun ilk gününe alış fiyatı 499,05 TL ile başladı. Aynı dakikalarda gram altının satış fiyatı ise 499,22'ye ulaştı.
Çeyrek altın alış fiyatı, 810 lirayken, satış fiyatı ise 826 lirada konumlandı.
Yarım altın alış fiyatı 1.620 lira ile güne başlarken, aynı dakikalarda satış fiyatı 1.652 liraya ulaştı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı bugün 3.225,00 TL iken, satış fiyatı ise 3.291,00 lirayı görerek, 3 bin liranın üstüne çıktı.
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