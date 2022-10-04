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Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? Altında vatandaşı heyecanlandıran hareketlilik!

04.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken 4 Ekim 2022 Salı günü fiyatlar, dolar kurundaki artışın da etkisiyle hızla yükseldi. Bu durum hem vatandaşı hem de yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? Altında vatandaşı heyecanlandıran hareketlilik!

Altın fiyatları altın fiyatı Birleşmiş Milletler ve IMF'nin peş peşe Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (FED) sıkılaştırma ve faiz uyarılarının ardından yükseldi. ons altın fiyatı tekrar 1700 doların üzerine çıktı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA YATIRIMCI VE VATANDAŞLARI HEYECANLANDIRAN HAREKETLİLİK!

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4 Ekim Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 4 Ekim Salı gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1..021,02 lira satış fiyatı 1.021,22 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.628,00 TL satış fiyatı 6.704,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.319,00 TL alış ve 3.365,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.663,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.682,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.617,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.698,00 TL

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