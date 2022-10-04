Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? Altında vatandaşı heyecanlandıran hareketlilik!

Altın fiyatları altın fiyatı Birleşmiş Milletler ve IMF'nin peş peşe Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (FED) sıkılaştırma ve faiz uyarılarının ardından yükseldi. ons altın fiyatı tekrar 1700 doların üzerine çıktı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?
4 Ekim Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
İşte 4 Ekim Salı gününün güncel altın fiyatları...
Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1..021,02 lira satış fiyatı 1.021,22 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.628,00 TL satış fiyatı 6.704,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.319,00 TL alış ve 3.365,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.663,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.682,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.617,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.698,00 TL
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