Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 557 milyon 691 bin 760 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 100 lira, en düşük saat 12.00'de 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 282 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır