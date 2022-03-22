FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 22 Mart 2022

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 22 Mart 2022

22.03.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart Salı günü yani haftanın ikinci gününde de altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Altın almak isteyen veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, 22 Mart Salı gününün altın fiyatlarını araştırıyor. Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş son yaptığı açıklama ile altın almak isteyen kişilere uyarıda bulunmuştu. İşte merak edilen 22 Mart çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 22 Mart 2022

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde yer almaktayız. 22 Mart 2022 altın her zaman güvenilir bir yatırım olmuştur. Aynı zamanda altın fiyatları düğün veya nikah davetlerde takı takacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir süre önce yaptığı açıklamada altın alacak kişilere uyarıda bulunmuştu. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesini kullanmıştı. 22 Mart Salı günü altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte 22 Mart 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 917,47 TL

Gram altın satış: 917,61 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.991,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.494,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.986,00 TL

Tam altın satış: 6.049,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faizsiz kredi isteyenler dikkat! 84 ay vade ile...Faizsiz kredi isteyenler dikkat! 84 ay vade ile...
Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...
Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakamAsgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok!

Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok!

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.