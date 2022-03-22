Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? 22 Mart 2022

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde yer almaktayız. 22 Mart 2022 altın her zaman güvenilir bir yatırım olmuştur. Aynı zamanda altın fiyatları düğün veya nikah davetlerde takı takacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir süre önce yaptığı açıklamada altın alacak kişilere uyarıda bulunmuştu. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesini kullanmıştı. 22 Mart Salı günü altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte 22 Mart 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...
Gram altın alış: 917,47 TL
Gram altın satış: 917,61 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL
Yarım altın alış: 2.991,00 TL
Yarım altın satış: 3.015,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.494,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL
Tam altın alış: 5.986,00 TL
Tam altın satış: 6.049,00 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum