Altın fiyatları ne kadar? Uzman isim 2024'ü işaret edip uyardı: "Satış için acele etmeyin!"

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta açıklanan verilerin beklentilerin altında gerçekleşmesi, faiz indirim ihtimalini desteklerken; piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2024 Mart’ta faizi, 25 baz puan düşüreceği olasılığı yüzde 76 olarak fiyatlanmakta. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altını olanlar bu hafta ne yapmalı?" sorusuna yanıt verdi. Uzman isim 2024 yılını işaret ederek "2.500 - 2.700 ve 3.000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi görmeyi sürdüreceğiz." uyarısında bulundu. İşte 26 Aralık 2023 Salı günü altın fiyatları...

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU!

Uzman isim 2023 yılının son haftasında yatırımcıları neler beklediğini açıkladı:

"YIL BİTTİ ARTIK BUNDAN SONRA FIRSAT FALAN YOK!"

"Noel tatili dolayısıyla yurtdışında piyasalar kapalı. hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda sakin bir seyirde haftayı tamamlamamız bekleniyor. İçeride de stabil sakin bir seyir var. Bunun bu hafta sonuna kadar korunmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak gibi 2024 yılının yavaş yavaş fiyatlanması başlar. Şu anda jeopolitik gerilimi tırmandıracak ufak tefek saldırılar, haberler geliyor ama piyasaları rahatsız edecek bir haber akışının olmadığını gözlemliyoruz. Bu hafta gözümüz Borsa İstanbul 100 endeksinde olacak." diyen uzman isim "Altını olanlar bu hafta ne yapmalı?" sorusuna yanıt verdi:

"Ons altın 2.053 dolar seviyesinde,2070 dolar seviyesine kadar geçen hafta yükselmişti. burada bir kar satışı Bir düzeltme bekliyoruz. 2.002 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. 2020 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar gram altın yatırımcısı için bir fırsat sunacak."

"ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR YİNE BEKLEMELİ!"

2023'ün son haftası için "Yıl bitti artık bundan sonra fırsat falan yok" ifadesini kullanan uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şu anda 2.000 lira. Geçen hafta 2011 liraya kadar yükseldi gram altın. 2011 liraya kadar yükseldi gram altın sarkma bizim gözümüzde fırsat. Bunu zaten zamanında değerlendiren değerlendirdi. Şimdi ons altını takip edeceğiz. Ne zamanki ons altında 20 dolarlık bir gerileme olur altının 1.980 liraya gerilemesine neden olur bu hafta için. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler bir alım fırsatı oluşturmaya devam ediyor. Yine 2024 yılında 2.500 - 2.700 ve 3.000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi görmeyi sürdüreceğiz. Elinde altın bulunduran yine beklemeli. Satış için acele edilmemeli. "

ÇEYREK, ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI!

Gram altın 1.944,86 TL alış, 1.945,10 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.063,98 dolar alış, 2.064,45 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın 3.246,00 TL alış, 3.281,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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