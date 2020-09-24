Altın fiyatları ne olacak?

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi piyasalarına etkisi Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarına göre bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon doları bulacak. Dünya piyasalarında güvenli liman olarak bilinen altın, salgın döneminde tarihi rekorlarını art arda tazeledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, 2020 yılı başında altının ons fiyatı 1520 dolar seviyesinden işlem gördüğünü kaydederek, “Koronavirüs salgınının dünyayı etkilemeye başlaması ile birlikte yatımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiler. Fiyatlarda yaşanan yükseliş ile ağustos ayında ons altın fiyatı 2075 dolar ile rekor tazeledi. Aynı dönemde Türkiye’de gram altının satış fiyatı da rekor kırarak 509 lirayı gördü.” dedi.

YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN MADEN ALTIN OLDU

Küresel altın fiyatlarını yükselten nedenleri inceleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Dünyadaki şirketlerin ve devletlerin yüksek borçluluk oranları, koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektörde yaşanan sıkıntılı sürecin devam etmesi, dövizlerde yaşanan devalüasyonlar, altın gümüş gibi kıymetli maden piyasası spekülasyonları, küresel piyasadaki yetersiz fiziksel arz ve yatırımcıların güvenli bir limana sığınma ihtiyacından dolayı altın gibi kıymetli madenler 2020 yılının başından itibaren oldukça ilgi gördü ve yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.” ifadelerini kullandı.