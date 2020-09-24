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Altın fiyatları ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 ocak ayından itibaren sert bir düşüş yaşarken, yatırımcılar güvenli liman olarak kıymetli madenlere yöneldi. Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, altın fiyatlarındaki küresel artışın eylül ayı itibariyle durduğunu belirterek, “Aşının üretime geçilip kullanıma başlanması ve üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte ons altın 1800 doların altına düşebilir” dedi.

Altın fiyatları ne olacak?

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi piyasalarına etkisi Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarına göre bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon doları bulacak. Dünya piyasalarında güvenli liman olarak bilinen altın, salgın döneminde tarihi rekorlarını art arda tazeledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, 2020 yılı başında altının ons fiyatı 1520 dolar seviyesinden işlem gördüğünü kaydederek, “Koronavirüs salgınının dünyayı etkilemeye başlaması ile birlikte yatımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiler. Fiyatlarda yaşanan yükseliş ile ağustos ayında ons altın fiyatı 2075 dolar ile rekor tazeledi. Aynı dönemde Türkiye’de gram altının satış fiyatı da rekor kırarak 509 lirayı gördü.” dedi.

YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN MADEN ALTIN OLDU

Küresel altın fiyatlarını yükselten nedenleri inceleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Dünyadaki şirketlerin ve devletlerin yüksek borçluluk oranları, koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektörde yaşanan sıkıntılı sürecin devam etmesi, dövizlerde yaşanan devalüasyonlar, altın gümüş gibi kıymetli maden piyasası spekülasyonları, küresel piyasadaki yetersiz fiziksel arz ve yatırımcıların güvenli bir limana sığınma ihtiyacından dolayı altın gibi kıymetli madenler 2020 yılının başından itibaren oldukça ilgi gördü ve yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.” ifadelerini kullandı.

AŞI HABERLERİ ALTININ ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜ

Altın fiyatlarındaki küresel artışın eylül ayı itibariyle durduğunu belirten Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Koronavirüs aşısına dair haberlerinin önce Rusya’dan ardından Çin’den art arda gelmesi koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görülmesiyle rekor düşüş gösteren ABD ve Avrupa borsalarının normal seviyelere dönmesinde etkili oldu. Kısa süre içinde ABD ve İngiltere’den aşı haberlerinin de gelmesi bekleniyor. Aşının üretime geçilip kullanıma başlanması ve üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte ons altın 1800 doların altına düşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“KÜRESEL YATIRIMCILARIN BORSALARA YÖNELMESİ GEREKLİ”

Koronavirüsün piyasalarda bıraktığı korkunun etkisini azaltmak için küresel yatırımcıların borsalara yönelmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli madenlerden ayrılmasıyla küresel piyasalar rahat bir nefes almaya başlayabilir. Ardından küresel piyasalarda görülecek bol miktarda para arzları, faiz oranlarını yükseltecektir. Uluslararası ticaretin de eski günlerine dönmesi piyasalara güven aşılar.” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN REZERVİ OLAN ÜLKESİ ABD

Dünya Altın Konseyi’nin hazırladığı listeye göre, 2020 yılında dünyanın toplam altın rezervinin 35 bin tonu aştığına dikkat çeken Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “ABD, dünyanın altın rezervinin yüzde 79’luk kısmına sahip ve toplamda 8 bin 133 ton altın rezervi bulunuyor. İkinci sırada Almanya 3 bin 363 ton altın rezervi ile ikinci sırada yer alırken Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 814 ton altın rezervi ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 583 ton güncel altın rezervi ile dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri arasında 12. sırada.” dedi.

KAYNAK:DHA


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