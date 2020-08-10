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**Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek? İşte düşüşü başlatacak sebepler...**

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Altın ülkemizde geleneksel olarak en çok kullanılan yatırım araçlarından bir tanesi. Fiyatlarda yaşanan yükseliş de yatırımcının güvenini tazeledi. Peki, Koronavirüs Mart ayından beri etkili olduğu halde, altın neden bu aralar daha çok yükseldi? Altına şimdi yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı? Yatırımcıları bekleyen riskler neler?

**Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek? İşte düşüşü başlatacak sebepler...**

Altın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen geleneksel yatırım araçlarından bir tanesi. Modern piyasaların oluşumundan çok önce de altın, dayanıklılığıyla zenginliğin korunmasını kolaylaştırmanın yanında rezervinin azlığıyla zor bulunan ve güvenilir yatırım aracıydı.

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

  • Arz ve talep: Dünyamız sınırlı kaynaklara sahip ve bu kapalı sistemde belirli bir materyale olan ilgi, fiyatında artışa neden olacaktır.

  • Enflasyon: Dolanımda bulunan para miktarı ile satın alınabilir mal ve hizmetlerin toplamı arasındaki açık arttıkça paranın değeri düşer ve fiyatlarda yükseliş meydana gelir.

  • Faiz oranları: Altın fiyatları ve faiz arasında içsel bir bağ vardır. Faizler düştüğünde, yatırımcılar daha güvenli bir getiri sağlayan altına yönelirler. Faizler yükseldiğinde ise yatırımcılar bu kez altınlarını bozdurarak yüksek faize yönelirler.

  • Ülke rezervleri: Merkez Bankası ülkedeki en büyük altın rezervine sahiptir. Ekonomi politikalarına göre altın alınması ya da satılması, fiyatlara doğrudan müdahaleyi sağlar. Altın madenlerinde de benzer şekilde, üretimin artması ya da azalması altın fiyatlarını etkiler.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

  • Ekonomik yavaşlama yatırımcıları korunaklı limanlara itiyor: Mart ayından bu yana Koronavirüs salgınına önlem olarak, pek çok ülke kısıtlamalara gitti. Kısıtlamalar virüsün yayılım hızını azaltırken, ekonominin motorlarını da durma noktasına getirdi. İşletmeler kapandı, ithalat ve ihracat anlaşmaları iptal edildi... Ülkeler peşi sıra açıkladıkları önlem paketleri ile faiz oranlarını düşürdü ve piyasaya para arz ettiler. Kısa vadede beklenen ekonomik toparlanma gerçekleşmeyince, Mart ayından bu yana hisselerini tutan yatırımcılar daha güvenli olan altına yöneldiler.

  • Yüksek likidite: Ülkelerin açıkladıkları teşvik paketleri piyasaya para sürülerek karşılandı. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) gevşek para politikasıyla dolar, altın karşısında değer kaybetti.

  • Üretimde azalma: Kısıtlamaların altın madenciliğinin azalmasına doğrudan etkisi oldu.

    • ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

    Bazı uzmanların beklentilerine göre, 2020-2021 yılı boyunca altının gram fiyatındaki artış sürecek. Düşük faiz, yüksek likidite ve kısıtlamaların ekonomik etkisi, aşı bulunana kadar ya da salgının yayılması kontrol altına alınana kadar sürecek. Hatta aşı bulunsa bile, pandeminin psikolojik etkileri önümüzdeki iki yıl boyunca sürecek ve altın fiyatları yukarı ivmede seyredecek.

    ŞİMDİ ALTIN ALIRSAK NE OLUR?

    Eğer ekonomik durgunluğun süreceğini ve şirketlerin kısa sürede toparlanamayacağını düşünüyorsanız, altın sizin için iyi bir tercih olacaktır. Aksine piyasaların hızlı toparlanacağına güveniyorsanız, altından ziyade diğer yatırım araçlarına yönelmeniz akıllıca olacaktır. Özetle, büyük resmi iyi anladığınızdan emin olmalısınız.

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